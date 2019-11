Een modern, comfortabel én smart home? Zo realiseer je dat!

Tweakers zijn fan én gebruikers van smarthomeproducten. Dat bleek eerder uit onze smarthomesurvey onder ruim 7800 deelnemers. Communitylid Peter zou als jonge vader ook wel wat meer slim comfort in huis willen hebben. Peter meldde zich aan voor de smarthomemake-over met Google Nest & Philips Hue en won.

Iedere kersverse ouder zal het beamen: met een pasgeboren baby in huis staat je leven volledig op zijn kop. Aan de verzorging van het nieuwe familielid heb je je handen vol, dus hoe lekker is het dan als slimme apparatuur het leven een stuk makkelijker en comfortabeler maakt?

Er is keuze genoeg voor wie 'smart' films en televisie wil kijken, maar ook voor huishoudelijke taken zijn er inmiddels tal van slimme oplossingen die werk uit handen nemen. Daarnaast is slimme verlichting, zoals de Philips Hue-lampen, goed in te passen in een smarthome. Niet alleen zorgen ze voor meer sfeer en ambiance waardoor ze je kijk- en luisterervaring naar een hoger niveau tillen, ze kunnen ook slim worden ingezet zodat lichtknoppen overbodig worden en het energieverbruik afneemt.

De Google Nest Hub kan daar een centrale rol bij spelen. Via dit slimme scherm met ingebouwde Google Assistent kan de gebruiker informatie opvragen en gekoppelde smarthomeproducten bedienen. Steeds meer slimme apparatuur wordt ondersteund door de Nest Hub, waardoor smarthome-oplossingen steeds omvangrijker en meer divers worden.

Red Alert met sfeerverlichting?

Genoeg mogelijkheden dus. Maar hoe werkt het in de praktijk? Benieuwd hoe Peter zijn huis op slimme wijze comfortabeler heeft laten maken zodat hij meer tijd over heeft voor zijn gezin? En wil je weten wat sfeerverlichting toevoegt aan een virtuele veldslag in Command & Conquer: Red Alert?

Bekijk dan als de wiedeweerga de video hieronder!

