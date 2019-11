Tweakers Developers Summit - nieuwe sprekers voor Back-end, AI en Security

Over minder dan drie maanden vindt de Tweakers Developers Summit weer plaats. Het programma krijgt steeds meer vorm en biedt inmiddels een breed aanbod van interessante sprekers binnen tracks als front-end, back-end en security. Vandaag kunnen we nieuwe sprekers aankondigen voor de back-end-, security- en AI-track. En er is goed nieuws voor snelle beslissers die nog geen kaartje hebben, want er zijn nog earlybirdtickets verkrijgbaar.Om precies te zijn tien, dus twijfel niet langer en haal nu meteen je ticket!

Lessen van Interpol, voor developers

Dr. Mark van Staalduinen werkt als cybercrime expert bij Interpol in Singapore en is gespecialiseerd in het bestrijden van criminelen die misbruik maken van nieuwe technologieën als blockchain en IoT. De uitvinding van bijvoorbeeld blockchain biedt niet alleen voordelen voor rechtvaardige burgers. Ook criminelen proberen er voordeel uit te halen, zeker wanneer het gaat om dark markets, het witwassen van crimineel geld of het financieren van terroristen. Maar wat kun je als developer hiertegen beginnen? In zijn masterclass deelt Van Staalduinen specifieke lessen voor de developers community, en bespreekt hij countertechnologieën om criminelen te bestrijden.

Wie kan beter schilderen? Mens of machine?

David Foster komt speciaal uit de UK naar Nederland om een zeer bijzondere masterclass te geven. In zijn sessie gaat hij in op 'generative deep learning'. Dankzij deze technologie is het mogelijk om een machine te laten excelleren in activiteiten waar voorheen alleen mensen in uitblonken, zoals schilderen, schrijven en muziek componeren. Foster demonstreert de werking van de belangrijkste technieken die hieraan ten grondslag liggen, zoals variational auto-encoders en generative adversarial networks (GAN's). Hij geeft ook de nodige tips & tricks om er zelf mee aan de slag te gaan.

Webcomponents, webcomponents en webcomponents

Elke developer is inmiddels wel bekend met webcomponents als de toekomst van het web. Maar hoe kun je ze zo effectief mogelijk gebruiken in jouw applicatie(s)? Davy Engone keert op veler verzoek voor het derde jaar terug op de Tweakers Developers Summit. Hij behandelt dit keer op praktische wijze hoe je webcomponents anno 2020 het beste in kunt zetten.

