Belsimpel geeft je de kans om de Motorola One Zoom te reviewen én te winnen

Motorola is in vorm in 2019. De ‘oudgediende’ introduceerde eerder dit jaar de betaalbare, high-end Motorola One Vision en One Action, en zet voor het najaar de gloednieuwe Motorola One Zoom in de spotlights. En jij kan hier kans op maken.

Door de quadcameratechnologie van de nieuwe telg belooft Motorola dat iedere foto vanuit iedere hoek en afstand de moeite waard is. En dankzij de elegante ‘3D satin glass’-achterkant, in de kleur Electric Gray, behoren vette vingers en vlekken definitief tot het verleden.

Fotografie en beeldscherm

De vier camera’s tezamen – 48 megapixel met Quad Pixel-technologie, 16 megapixel ultrawide angle met 117 graden bereik, 8 megapixel met 3x optische zoom en 5 megapixeldieptesensor – moeten scherpe, stabiele, kleurrijke en altijd goed belichte beelden opleveren. Onderzoek van Motorola wijst namelijk uit dat het grootste pijnpunt van smartphonegebruikers bij fotografie kwaliteitsverlies is bij inzoomen. Met de Motorola One Zoom hoef je volgens de fabrikant niet meer bang te zijn voor korrelige, wazige foto’s, dankzij de combinatie van 3x high-res optical zoom en optical image stabilization.

Die foto's kun je vervolgens bekijken op het fraaie glass oled capacitive touchscreen met U-notch-display. De voorkant bestaat hierdoor bijna volledig uit scherm met slechts een kleine uitsparing aan de bovenkant voor de selfiecamera. Met een full-hd+-resolutie (2340x1080 pixels) en een beeldverhouding van 19:9 komen foto’s, filmpjes en series nog beter tot leven in de palm van je hand.

Misgrijpen bij dat ene unieke fotomoment omdat je smartphone leeg is? Geen zorgen. Bij normaal, gemiddeld gebruik gaat de 4000mAh-accu maar liefst twee dagen mee na slechts één keer opladen. Dankzij TurboPower is de smartphone na een kwartier opladen weer klaar voor uren intensief gebruik.

2x kans maken op de Motorola One Zoom

Belsimpel verwelkomt de Motorola One Zoom, met een adviesverkoopprijs van 429,99 euro, met open armen en organiseert samen met Tweakers deze leuke actie. De webwinkel geeft twee tweakers de mogelijkheid een review van de gloednieuwe telefoon te schrijven. Die twee leden uit de community die worden verkozen om de smartphone te testen, mogen het toestel bovendien na afloop houden! Wil jij kans maken op de Motorola One Zoom én je bevindingen als een van de eersten opschrijven in een review? Meld je dan aan via onderstaande poll.

