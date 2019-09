Back to Reality - Dag 15 en 16: win een Logitech Zone-headset

De Logitech Zone-headset is een draadloze bluetoothheadset die is ontworpen voor volledige controle over je akoestische omgeving en voor optimale productiviteit in open werkruimtes. Dankzij de actieve ruisonderdrukking biedt de Logitech Zone je meer rust en concentratie. Daarbij is hij ook geweldig voor muziek en om in alle rust met uw klanten in gesprek te gaan. Zo geniet je op elk niveau van een verbluffende luisterervaring en werk je in alle omstandigheden productiever. Een ander bijkomend voordeel is dat je deze draadloze bluetoothheadset tegelijk kunt verbinden met je computer, smartphone en tablet, waardoor je naadloos tussen al deze apparaten kunt schakelen. En je kunt hem draadloos opladen.