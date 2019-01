Tweakers stapt over op utf-8

In november brachten we jullie al op de hoogte van het feit dat we druk bezig waren met het omzetten van onze standaard tekencodering van latin-9 (ISO-8859-15) naar UTF-8. Afgelopen week hebben we daarvoor al onze database geconverteerd waar jullie als het goed is niets van gemerkt hebben en zojuist is ook onze aangepaste codebase online gegaan en is onze site dus volledig unicode-compliant.

De grootste uitdaging van dit project zat hem in die database conversie. Aangezien we natuurlijk liever geen downtime hebben is hiervoor de pt-online-schema-change tool van percona gebruikt. Deze tool hebben we al eerder met succes gebruikt voor grotere database wijzigingen en maakt het mogelijk tabelwijzigingen door te voeren terwijl lees- en schrijfoperaties gewoon kunnen blijven worden uitgevoerd.

Daarnaast moest uiteraard onze codebase zelf worden geconverteerd, en ook in de code zelf alle plekken waar content wordt ge-output en geconverteerd van of naar utf-8 (bijvoorbeeld interfaces met externe systemen) worden aangepast. Over het algemeen bleek dat redelijk eenvoudig door gebruik te maken van PHP's mb_string functies waar nodig, maar ook waren er wel een paar lastigere problemen te tackelen; zo moest bijvoorbeeld onze wachtwoord-opslag aangepast worden en een tussenstap worden toegevoegd om wachtwoorden die nog gehashed zijn met latin-9 input te kunnen valideren.

We zijn er echter nog niet helemaal. Omdat MySql feitelijk nooit support heeft gehad voor de door ons gebruikte latin-9 codering is er een extra conversie nodig om de verschillen tussen latin-1 en latin-9 nog op te lossen. Dat betreft met name de weergave van het euro-teken die door de conversie nu feitelijk in de database een currency symbol (€) is geworden. Op dit moment wordt dat verschil nog rechtgezet met een stukje code die al onze output checked en aanpast, maar ondertussen draait hiervoor een extra conversie op de database om dat allemaal recht te zetten.

Als het goed is merken jullie als bezoeker hier verder weinig van. Het grootste verschil is dat je nu niet meer geconfronteerd wordt met numerieke entiteiten als je bijvoorbeeld je reactie of post aanpast, waarin je een 'speciaal teken' had gebruikt. Een 🍺 blijft dus een 🍺 en wordt geen 🍺 😀