Volg de webinar over machinelearning met ING Tech-professionals

ING is een bank, maar ook een data driven onderneming, waarin machinelearning een belangrijke rol speelt bij het automatiseren van bedrijfsprocessen: het beoordelen van kredietaanvragen bijvoorbeeld. Maar hoe werkt dit eigenlijk? En wat levert het op? Je ontdekt het binnenkort in een unieke webinar met ING's data scientists.

Altijd al eens een kijkje ‘onder de motorkap’ willen nemen als het gaat om het automatiseren van bankprocessen? Dan doet zich binnenkort voor jou een uitgelezen mogelijkheid voor. Extra interessant natuurlijk als je bedenkt dat het hier gaat om de grootste online bank van Europa, met zo’n 38 miljoen klanten, en de grootste it-werkgever van Nederland. Techprofessionals maken hier het verschil, zowel voor bankklanten als voor hun collega’s. Zij vertellen je graag het verhaal van hun technologische uitdagingen en wat zij hier als gepassioneerde it'ers allemaal meemaken.



Machinelearning waar het ertoe doet

Op 22 januari zendt Tweakers voor ING een live webinar uit over machinelearning, in samenwerking met corporate academy Crowdale. Het webinar wordt geleid door Bas Geerdink en Tasos Kachrimanis, data scientists bij ING Labs. Tijdens deze sessie krijg je inzicht in het gebruik van machinelearning en is er een deep dive met twee, voor de bank, belangrijke toepassingen van deze technologie: de detectie van inkomsten en uitgaven. Tijdens het interactieve seminar kunnen tweakers vragen stellen aan de sprekers in een chatmodule. Als je je aanmeldt, ontvang je enkele dagen voorafgaand aan het seminar een reminder per e-mail.

Voor veel bedrijfsprocessen binnen ING is inzicht in het betaalgedrag van klanten essentieel, bijvoorbeeld bij het beoordelen van een kredietaanvraag. Traditioneel is dit mensenwerk, maar door toegenomen eisen van zowel klanten als wetgevers is hierbij een frisse blik noodzakelijk. Daarom kiest ING ervoor deze processen (deels) te automatiseren door modellen met machinelearning te bouwen.

Experts

Bas Geerdink is technology lead bij ING's wereldwijde innovatieafdeling: ING Labs. Met een achtergrond in ai en softwareontwikkeling heeft hij een brede technische blik, van C++ tot Prolog en Scala. Daarnaast is hij een veelgevraagde spreker en docent.

Tasos Kachrimanis is een ervaren senior data scientist met veel kennis vanuit verschillende bedrijfstakken en een pragmatische blik bij het oplossen van uitdagende datavraagstukken.

Deelnemen?

Zin om meer te weten te komen over de toepassing van een interessante technologie op een werkplek waar gepassioneerde it-professionals beslissingen nemen met gevolgen voor miljoenen gebruikers? Neem dan deel aan de live webinar op 22 januari, van 20.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Inschrijven hiervoor kan tot 22 januari 18:00u. Klik hier om je in te schrijven voor de webinar.