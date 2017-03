Door Frederik Zevenbergen, vrijdag 31 maart 2017 17:07, 54 reacties • Feedback

Ga jij als een van de eersten in Nederland de nieuwe Samsung Galaxy S8 ervaren? Tweakers heeft weer iets moois voor jullie kunnen regelen. Zestig tweakers mogen op donderdag 13 april aan de slag met de nieuwste smartphone van Samsung. Dat is twee weken voordat het toestel in de winkels ligt.

De Samsung Galaxy S8 heeft behoorlijk indrukwekkende specificaties: 4GB werkgeheugen, 64GB opslag, uit te breiden met maximaal 256GB via een micro-sd-slot, en Samsungs eigen Exynos 8895 octacore-soc, een cpu met vier snelle en vier energiezuinige cores, gebakken op 10nm. Op cameravlak biedt de S8 een twaalfmegapixelmodel met optische beeldstabilisatie aan de achterkant en een achtmegapixel- frontfacing camera met autofocus. Het geheel wordt van stroom voorzien door een 3000mAh-accu en de telefoon is waterdicht volgens de ip68-normen.

Ook de software heeft een flinke update gekregen. Het toestel draait op Android 7.1.1 Nougat en heeft de digitale assistent Bixby aan boord. Ontgrendelen kan niet alleen via de vingerafdrukscanner, maar kan ook via de irisscanner en gezichtsherkenning. Daarmee kun je tevens je persoonlijke gegevens beveiligen.

Het enorme scherm van het toestel heeft als naam Infinity Display meegekregen. Het 5,8-inch-Super Amoled-scherm beslaat bijna de hele voorkant. De resolutie van 2960 bij 1440 pixels levert een 18,5:9-verhouding op. Het scherm is wel het meest kenmerkend aan de Galaxy S8. Om het Inifinity-thema terug te laten keren, dachten we meteen aan de ruimte. Dus waar zouden we de introductie beter kunnen houden dan in het Planetarium in Artis?

Een avond, verzorgd met hapjes en drankjes en heel veel Galaxy S8’s. Natuurlijk krijgen jullie naast de eerste ervaring met de S8 ook een 'rondleiding door het heelal'. Tweakers en Samsung laten jullie natuurlijk niet met lege handen naar huis gaan. Niet alleen zijn er wat Tweakers-goodies, drie tweakers gaan als winnaars van de grote Infinity quiz met een Galaxy S8 naar huis om het toestel uitgebreid te reviewen. Als dank voor de moeite mogen de testers het toestel daarna houden.

Vul de poll hieronder in en wie weet ben jij straks een van de drie gelukkigen met een mooie review van je eigen Samsung Galaxy S8.

19:00 – 19:45 uur: Ontvangst met hapjes en drankjes

19:45 – 19:50 uur: Welkomstwoord door Tweakers

19:50 – 20:30 uur: Presentatie en demo Samsung Galaxy S8

20:30 – 21:00 uur: Een interactieve rondleiding door het heelal

21:00 – 22:00 uur: borrel en quiz

22:00 uur: afsluiting

