Windows-bètatesters kunnen nieuwe startmenu uitproberen

Bètatesters van nieuwe versies van Windows kunnen vanaf deze week het nieuwe startmenu uitproberen, zo heeft Microsoft bekendgemaakt. Dat gebeurt in Preview Build 26200.5641 (KB5060824) .

Gebruikers die dat willen moeten de toggle om nieuwe features te proberen in de instellingen aan hebben staan, meldt Microsoft. Apps staan nu in een scrollbare lijst, waarbij gebruikers kunnen kiezen uit een lijst op alfabet of gesorteerd per categorie. Ook is het mogelijk om diverse elementen aan en uit te zetten, zoals aanbevolen apps en apps die de gebruiker recent heeft geïnstalleerd.

Naast het startmenu staat nu een verbonden smartphone met iOS of Android. Die maakt direct functies mogelijk die met de verbonden smartphone te maken hebben, zoals het bekijken van foto's of meldingen. Die functie komt pas later dit jaar naar Europa, zo vermeldt Microsoft. Microsoft kondigde het nieuwe startmenu een paar maanden geleden aan.