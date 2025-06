Bram Moolenaar, ontwikkelaar van teksteditor Vim, is overleden

De Nederlandse ontwikkelaar van de teksteditor Vim, Bram Moolenaar, is op 62-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie zaterdag bekend. Deze editor is zeer populair onder programmeurs en wordt standaard geleverd bij veel Linux-distro's.

Bram Moolenaar

Bram Moolenaar begon in 1988 met Vim, toen nog voor de Commodore Amiga, en bracht in 1991 de eerste openbare versie uit. Deze universele, opensourceteksteditor is een uitgebreide kloon van het oudere vi en voegt onder meer multi-level undo en macro's toe. Ook kunnen bestanden in verschillende tabbladen gegroepeerd worden en is het bijvoorbeeld mogelijk om de commandlinegeschiedenis terug te halen, zodat gebruikers sneller bepaalde opdrachten kunnen herhalen of aanpassen. Inmiddels is Moolenaars versie populairder dan het origineel.

Moolenaar noemde zijn editor charityware; hoewel gebruikers Vim gratis mogen gebruiken en kopiëren, worden ze aangemoedigd om te doneren aan het International Child Care Fund Holland om kinderen in Uganda te helpen. Iedere gebruiker die minstens 10 euro doneerde, mocht stemmen op nieuwe functies. Naast Linux, waarbij Vim in veel distro's de standaardeditor is, is de editor ook beschikbaar voor Unix, macOS, OS/2, DOS en Windows.

De laatste volledige versie is 9.0 en verscheen meer dan een jaar geleden, maar tot voor een maand terug maakte Moolenaar nog commits aan de tool. Volgens zijn familie stierf hij donderdag aan een medische aandoening die de afgelopen weken in rap tempo verergerde.