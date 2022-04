Lenovo brengt Motorola Edge 30-smartphones uit voor 450 euro en 499 euro

Lenovo heeft de Motorola Edge 30 uitgebracht. De telefoon is een goedkopere versie van de Edge 30 Pro en verschijnt in twee versies: een model van 450 euro en een van 499 euro. Het apparaat draait op een Snapdragon 778G-processor en heeft bij release Android 12.

De Edge 30 is 6,7 mm dik. Dit maakt de smartphone het dunste 5G-apparaat op de markt, beweert Lenovo. Het toestel heeft een oled-scherm van 6,5" dat HDR10+ ondersteund en een verversingssnelheid van 144Hz. De Edge 30 Pro heeft dit ook, maar het scherm van die telefoon is 6,7”.

De telefoon draait op een Snapdragon 778G-soc. Er komen twee versies van de Edge 30 uit. De goedkopere versie van 450 euro heeft 6GB aan geheugen en 128GB aan opslag. Bij de versie van 499 euro krijg je 8GB aan geheugen en 256GB aan opslag. Het toestel heeft grotendeels dezelfde camera’s als de Edge 30 Pro: een hoofdcamera van 50 megapixels met optische beeldstabilisatie en een 50-megapixel-groothoekcamera met een macrolens waarmee gebruikers vier keer kunnen zoomen. De selfiecamera is wel anders. Die heeft een sensor van 32 megapixels.

De accu van de Edge 30 is een van 4020mAh en kan laden met 33W via Lenovo's TurboPower Charging-standaard. Het kan echter niet draadloos laden. De smartphone wordt geleverd met Android 12 en krijgt gedurende drie jaar ongeveer twee keer per maand updates. Verder verschijnt de telefoon in de kleuren grijs, groenblauw en lichtroze.