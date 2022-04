WABetaInfo toont hoe toekomstige optie voor versturen WhatsApp-polls eruit ziet

WhatsApp lijkt te werken aan een optie voor gebruikers om enquêtes te versturen in chatgroepen op het platform, zo bleek eerder al. Inmiddels heeft de website WABetaInfo een screenshot gepubliceerd waarop zichtbaar is hoe deze functie eruit zal zien voor gebruikers.

Screenshot van WABetaInfo WABetaInfo toont een screenshot van een groepschat binnen WhatsApp. Daarop is te zien dat binnen een venster een vraag wordt gesteld met vijf opties die individueel geselecteerd kunnen worden, waarna gebruikers kunnen stemmen. De gemaakte keuzes wordt dan gedeeld met de andere groepsdeelnemers. Deze informatie is ook beveiligd via end-to-end-encryptie. Nadere informatie ontbreekt nog.

De website benadrukt dat WhatsApp deze mogelijkheid aan het ontwikkelen is en dat deze in een toekomstige update zal uitkomen. De enquête-optie voor groepen in WhatsApp zou ook nog niet beschikbaar zijn voor een kleine groep bètatesters en vooralsnog enkel worden ontwikkeld voor de Android-versie van WhatsApp. Een releasedatum is nog onbekend.

WABetaInfo meldde vorige maand al dat WhatsApp bezig is om een pollfunctie te testen. Bètatesters konden toen in groepsgesprekken een enquête maken, waarna groepsleden hun antwoord via de chatdienst konden insturen. Dit betrof een test voor iOS.