Bedrijf achter Google-loze Vollaphone wil dit jaar opvolger uitbrengen

Het Duitse bedrijf achter de Google-loze Vollaphone wil een nieuwe versie van het toestel maken. De makers geven nog geen details over het nieuwe toestel, maar zeggen dat later dit jaar een crowdfunding begint en dat de telefoon in ieder geval drie camera's krijgt.

Het toestel wordt gemaakt door dezelfde makers die in 2020 geld ophaalden voor een Android-smartphone zonder Google-diensten. De makers schrijven nu dat ze later dit jaar met een opvolger willen komen, de Vollaphone 22. Details daarover zijn nog niet bekend, maar de makers willen het geld net als bij het vorige toestel via een Kickstarter-campagne ophalen. De vorige keer haalden de makers dat doel pas na een eerdere mislukte poging. Hoe hoog het nieuwe doel is, is niet bekend.

Specificaties over de telefoon ontbreken ook nog. De makers zeggen met name een duurzaam toestel te willen maken. De accu zou vervangbaar moeten zijn en 'lang moeten meegaan'. Ook zouden er lange tijd software-updates worden uitgebracht. De originele Vollaphone kenmerkte zich door op eigen software op basis van Android Open Source Project te draaien, maar dan zonder Google-diensten. Ook was de telefoon verkrijgbaar met Ubuntu Touch. De Vollaphone 22 wordt ook geleverd met dat Volla OS of ubuntu Touch.

Het enige concrete dat de makers noemen is dat de telefoon drie camera's krijgt. Naast de hoofdcamera moet het ook gaan om een ultrabreedbeeldcamera en een macrolens. Die zouden in het frame verzonken moeten zijn en dus niet uitsteken. Het is nog niet bekend wanneer de Kickstart-campagne begint en wanneer de telefoons vervolgens geleverd moeten worden, maar de makers zeggen van beide dat dat nog 'in 2022' moet gebeuren.