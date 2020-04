Spelers van EA-games kunnen nog altijd hinder ondervinden van ddos-aanvallen

EA-games hebben al enkele dagen last van storingen, waarbij het onder meer gaat om Apex Legends en games uit de Battlefield- en FIFA-reeks. Het platform Origin is getroffen en dat geldt ook voor andere EA-diensten. Het bedrijf meldt last te hebben gehad van ddos-aanvallen.

Het EA Help-account op Twitter meldde eerder dat de servers van het bedrijf met verschillende ddos-aanvallen te maken kregen. Het bedrijf gaf toen aan dat die problemen waren opgelost en dat bijvoorbeeld het maken van wedstrijden in de FIFA-games weer tot de mogelijkheden behoorde, maar inmiddels geeft EA aan dat het weer problemen heeft en dat die worden onderzocht.

De eerste melding van EA over de problemen verscheen een dag geleden op Twitter, maar de problemen bij onder meer Origin spelen al verscheidene dagen. Op Allestoringen en de internationele equivalent, Down Detector, zijn de problemen met Origin zichtbaar en klagen talloze spelers over de problemen die onder meer FIFA 2020, Battlefield V en Apex Legends raken. Inloggen met Origin was eerder lastig en lijkt ook nu nog moeizaam te gaan.

Gelet op de wisselende berichten van EA lijkt het erop dat de aanvallen en de problemen nog niet voorbij zijn. Het bedrijf geeft nog geen verwachting voor wanneer alles weer naar behoren moet werken. Overigens had Blizzard een dag geleden in de VS ook te maken met ddos-aanvallen, maar die problemen lijken betrekkelijk snel te zijn opgelost.