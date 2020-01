Hyundai en Uber tonen elektrische luchttaxi met meerdere propellers

Op de CES hebben Hyundai en Uber een concept gepresenteerd van een vliegende, elektrische aangedreven luchttaxi die over vier propellers beschikt. Deze S-A1 moet vanaf 2023 personen gaan vervoeren.

Volgens Hyundai heeft de elektrische luchttaxi, die verticaal moet opstijgen en landen, een bereik van 100km en is het ontwerp gemaakt voor een kruissnelheid van 290km/u op een hoogte van tussen de 300 en 600 meter. De fabrikant zegt dat het laden van de accu's zo'n vijf tot zeven minuten in beslag neemt.

In totaal kunnen er vier passagiers meevliegen en er is ook een stoel voor de piloot, al zeggen de bedrijven dat de luchttaxi gaandeweg ook in staat zal zijn om autonoom te vliegen, zonder de noodzaak van een piloot. De verschillende kleinere propellers leiden volgens Hyundai tot een grotere veiligheid en een minder lawaai.

Uber zegt dat er nog dit jaar een vliegdemonstratie zal plaatsvinden met de S-A1, waarbij met name de transitie van het verticaal opstijgen naar een horizontale voorwaartse voortstuwing een cruciaal element zal vormen. Wanneer deze demonstratie precies plaatsvindt is nog niet bekend. Ook is onbekend hoe het schema van de productie eruit ziet. De S-A1 moet volgens de planning in 2023 beschikbaar zijn voor Uber om commercieel in te zetten.