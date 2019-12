Proximus sluit West-Vlaamse stad Kortrijk aan op glasvezelnetwerk

Proximus is in het centrum van Kortrijk gestart met de uitrol van glasvezel. Tegen eind 2021 wil de Belgische telecomaanbieder in de West-Vlaamse stad meer dan zevenduizend bedrijven en woningen op het glasvezelnetwerk hebben aangesloten.

Kortrijk is inmiddels de dertiende Belgische stad waar Proximus glasvezel aanlegt. De telecomaanbieder wil er het komende jaar zevenduizend woningen en bedrijven aansluiten, waaronder ongeveer tweeduizend nieuwbouwwoningen. Het gaat daarbij onder meer om de projecten Residentie Reepkaai en K-Tower Diksmuidekaai. Eerder werden in Kortrijk al zeven bedrijvenzones op de fiber van Proximus aangesloten.

Om de impact van de werken in Kortrijk te beperken, probeert Proximus de glasvezel in dichtbebouwde zones vooral via gevelbevestiging te installeren. Hierdoor hoeft er volgens de telecomaanbieder slechts een beperkt aantal straten en voetpaden te worden opgebroken. Bewoners zullen over de werkzaamheden geïnformeerd worden via lokale infosessies, informatie in de Proximus-winkels en een speciaal 0800-telefoonnummer.

In december 2016 kondigde Proximus een investering van drie miljard euro over de komende tien jaar aan om de uitrol van glasvezel in België te versnellen. Met projecten als Fiber voor Kortrijk en Fiber voor Aalst is Proximus naar eigen zeggen de eerste Belgische operator die glasvezel doortrekt tot in bestaande woningen. De steden waar Proximus glasvezel uitrolt volgen elkaar de laatste tijd in hoog tempo op: vorige maand nog werd ook in Luik met de werkzaamheden gestart.

Concurrent Orange biedt zijn glasvezelaanbod momenteel alleen aan in het Limburgse Genk. Binnenkort volgt ook de stad Gent, zo meldt Orange op zijn website.