Nederlandse overheid publiceert website met hoe overheidsdiensten data verwerken

De Nederlandse Rijksoverheid heeft een website online gezet waarop staat hoe de diverse overheidsdiensten omgaan met data van burgers. De overheid wil daarmee meer openheid geven over de gegevens die van burgers verzameld worden.

Voorbeeld van een register

Op de website www.avgregisterrijksoverheid.nl staan de 'verwerkingsregisters' van alle twaalf ministeries. Ook komt er volgens de overheid informatie van zelfstandige bestuursorganen te staan en die van Hoge Colleges Van Staat, zoals de Raad van State en de Algemene Rekenkamer. Op dit moment is de Autoriteit Consument en Markt nog het enige zbo dat op de site staat. Per minister kunnen burgers ook per organisatieonderdeel bekijken welke data ze verzamelen en hoe ze die verwerken. Zo staan organisaties als het Planbureau voor de Leefomgeving onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er staat ook een sectie met veelgestelde vragen op de website rondom privacy, de AVG, en de website zelf.

Onder de AVG is het voor veel bedrijven en instanties verplicht een verwerkingsregister bij te houden. Daarin moet staan welke gegevens worden verzameld, voor welk doel, en hoe die bijvoorbeeld beveiligd zijn of worden opgeslagen. Zo'n register moet worden aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar hoeft niet publiek te worden gemaakt. De overheid zegt met de site 'haar transparantie over gegevensverwerking te willen laten zien'.