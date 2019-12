Belgisch bedrijf biedt vliegervaring aan in professionele F-16 en F-18 simulator

Bezoekers van Brussels Flight Simulators kunnen voortaan ook plaatsnemen in een geavanceerde simulator van de F-16 en F-18. Eerder kon er bij Brussels Flight Simulators al virtueel gevlogen worden met een Boeing 737 en Cessna C172.

Met de twee nieuwe simulators van Brussels Flight Simulators kunnen liefhebbers zowel een solovlucht uitvoeren als een gevecht aangaan met een andere piloot, meldt Brussels Flight Simulators.

De nieuwe simulators zijn volgens het bedrijf van professionele kwaliteit en in staat om elk aspect van een vlucht na te bootsen: van de cockpit over de bewegingen van het gevechtsvliegtuig tot de omgeving, die 'ultrascherp' zou worden weergegeven. Ook de weersomstandigheden zijn instelbaar, met onder meer keuze uit mooi weer, storm, zijwind, ijzel en sneeuw. De software van de vliegsimulators omvat volgens BFS meer dan 24.000 luchthavens en een grote hoeveelheid missies.

Voor een vlucht in een van de simulators is geen voorkennis vereist: een instructeur en briefing zijn in de prijs begrepen. Die prijzen beginnen bij 69,90 euro voor een half uur, of 129,90 euro wanneer de F-16 en F-18 simulator tegelijk worden gehuurd voor een tweekamp met een vriend. Veertig minuten vliegen met een Boeing 737 of Cessna C172, twee simulators die al eerder beschikbaar waren, kost respectievelijk 99 en 59 euro.

Technische details over de vliegsimulatoren geeft het bedrijf niet maar uit een tutorial valt op te maken dat het van de softwarepakketten X-Plane en Prepar3D gebruikmaakt, terwijl voor het aanpassen van de beelden aan de schermen de software van Fly Elise-ng ingezet wordt. Brussels Flight Simulators is gevestigd in Zaventem, op een steenworp van de internationale luchthaven van België.