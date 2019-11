Controversieel internetforum 8chan is terug online onder de naam 8kun

Het omstreden interforum 8chan is terug, ditmaal onder de nieuwe naam 8kun. De site werd in augustus offline gehaald nadat ze in verband was gebracht met verschillende zware aanslagen. De herlancering gaat wel gepaard met kinderziektes.

8kun profileert zich als een mildere versie van 8chan. 'Spreek vrij, legaal' luidt de welkomstboodschap op het gereïncarneerde forum. Het standpunt van voorloper 8chan was dat werkelijk alles gezegd kon worden. Volgens een tweet van 8chan ontving de site meer dan tweehonderd migratieverzoeken voor imageboards en zijn de 25 populairste subforums bijna allemaal weer online.

Wel lijkt 8kun te kampen met een aantal startproblemen en wellicht ook cyberaanvallen. Gebruikers klagen onder meer over posts die niet of met veel vertraging online verschijnen.

8chan ging drie maanden geleden offline, onder andere toen beveiligingsbedrijfs Cloudflare besloot de ddos-bescherming van de site stop te zetten, nadat het forum in verband was gebracht met enkele grote aanslagen. Onder meer de daders van de aanslagen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch en de Amerikaanse stad El Paso hadden zich laten inspireren door het extremistische gedachtengoed op de site. De aanslagpleger van El Paso publiceerde zelfs een manifest op 8chan.

Achter de naamswijziging zit een betekenis, meldt VRT NWS; waar -chan het Japanse achtervoegsel is voor meisjes, verwijst -kun naar jongens. Hiermee zou 8chan willen aantonen dat de site geleerd heeft van de fouten uit het verleden.