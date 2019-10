Tobii Dynavox introduceert twee communicatietoestellen voor mensen met handicap

Het Zweedse Tobii Dynavox heeft twee nieuwe communicatietoestellen geïntroduceerd voor mensen met een zware handicap, zoals een hersenverlamming of ALS. De apparaten laten zich bedienen met de ogen en hebben achterop een tweede scherm voor face-to-facecommunicatie.

De nieuwe I-Series van Tobii Dynavox bestaat uit de I-13 en I-16, waarbij de getallen verwijzen naar de schermdiagonaal in inches. De toestellen zijn bedoeld om mensen met een zware handicap als amyotrofe laterale sclerose, beter bekend als ALS, of een hersenverlamming opnieuw een 'stem' te geven. Deze vijfde generatie van de I-Series beschikt volgens de fabrikant over zijn recentste en meest geavanceerde IS5-oogtraceringssensor. De bediening gebeurt door met de ogen de verschillende commando’s en iconen op het scherm aan te wijzen.

Nieuw voor de I-Series is het tweede schermpje aan de achterzijde van de toestellen, die via een steun bijvoorbeeld aan een rolstoel kunnen worden bevestigd. Het gaat om een display van 5,2” en 480 bij 128 pixels waarop getypte tekst verschijnt. Doordat het tweede scherm naar de gesprekspartner is gericht, wordt het voor de gebruiker gemakkelijker om een face-to-facegesprek te voeren.

Door het magnesium chassis zijn de I-13 en I-16 volgens de fabrikant lichter en compacter dan de vorige generaties. De IP54-rating beschermt de apparaten tegen spatwater en stof, en het beeldscherm is voorzien van een speciale antireflecterende laag. De communicatietoestellen worden aangedreven door een Intel Core i5-processor en zijn standaard voorzien van drie softwarepakketten: Computer Control voor oogbediening van alle functies en het onderliggende Windows-besturingssysteem, de op symbolen gebaseerde Snap Core First-interface en Communicator 5, dat tekst en afbeeldingen omzet in spraak.

De prijzen van Tobii Dynavox I-13 en I-16 zijn op aanvraag verkrijgbaar via een van de resellers in Nederland en Belgïe.