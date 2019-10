Belgisch rijksregister ruilt mainframe in voor Linux

In België heeft het rijksregister zijn mainframe-infrastructuur verruild voor een Linux-systeem. Door de overstap zou het voor de overheid 70 procent goedkoper worden om het register, een enorme database met gegevens van alle Belgen, 24 uur per dag beschikbaar te maken.

Met de omschakeling van een mainframe naar Linux is het Belgische rijksregister klaar met een grondige modernisering. De database draaide al sinds de jaren tachtig op een mainframe, waarbij onder meer gebruik werd gemaakt van een BS2000/OSD. Door de jaren heen werd de infrastructuur wel aangepast, maar nu vond Binnenlandse Zaken de tijd rijp om voorgoed afscheid te nemen van de mainframetechnologie.

Ervoor in de plaats komt een PostgreSQL-databaseserver die draait op Red Hat Linux, zo meldt Data News. Deze vervangt het GCOS8-besturingssysteem van Bull Atos Technologies. De werken werden overigens wel door Atos zelf uitgevoerd.

Volgens woordvoerder Eric Roelandt van het rijksregister biedt de keuze voor opensource verschillende voordelen. "Zo zijn we in de toekomst minder afhankelijk van specifieke spelers en wordt het makkelijker om mensen met de juiste skills te vinden", vertelt hij in een gesprek met Data News. Bovendien zou het de overheid jaarlijks 70 procent minder kosten om de database van het rijksregister de klok rond beschikbaar te houden.

Het Belgische Rijksregister is een databank met bevolkingsgegevens over elke burger die beheerd wordt door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Bij de geboorte krijgt iedere Belg een uniek rijksregisternummer waarmee diverse administratieve gegevens kunnen worden teruggevonden, zoals hoofdverblijfplaats en burgerlijke stand. De database krijgt jaarlijks ongeveer een miljard transacties te verwerken. Doordat in België steeds meer handelingen gekoppeld worden aan de elektronische eID-identiteitskaart, stijgt het aantal opvragingen bij het rijksregister jaarlijks met tien procent.