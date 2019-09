Astronoom ontdekt hoogswaarschijnlijk tweede interstellair object

De amateurastronoom Gennady Borisov heeft een object ontdekt dat hoogstwaarschijnlijk van buiten ons zonnestelsel afkomstig is. Op basis van eerste observaties lijkt er sprake te zijn van een hyperbolische baan en draait de vermoedelijke komeet niet rond de zon.

Borisov maakte begin deze maand op een Russisch astronomieforum melding van zijn ontdekking. De astronoom ontdekte het object op 30 augustus vanuit het zuiden van de Krim. Hij gebruikte daarvoor een 650mm-telescoop en zei dat meerdere observaties bevestigen dat het om een echt object gaat. Daarbij viel hem de vreemd baan op. De komeet kreeg de interne naam gb00234, maar is inmiddels door het het Minor Planet Center van het Amerikaanse Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics omgedoopt tot C/2019 Q4 (Borisov).

Volgens het Minor Planet Center is er sprake hyperbolische elementen, wat volgens het instituut een sterke indicatie is voor een interstellaire afkomst. Ook hebben meerdere computers de baan berekend, waarbij dezelfde conclusies werden getrokken. Volgens de organisatie zijn nadere observaties wenselijk, omdat de huidige observaties zijn gedaan onder een kleine hoek tussen de zon en het object en op een lage hoogte op aarde. Mede daardoor moet nog definitief geverifieerd worden of het hier daadwerkelijk om een interstellaire bezoeker gaat.

Volgens SkyandTelescope wijzen de eerste afbeeldingen op de aanwezigheid van een coma om de komeet een een kleine staart, waarmee het officieel een komeet zou zijn. Kometen bevatten nogal wat ijs. Zodra een komeet in de buurt van de zon komt, verdampt het ijs en ontstaat een ring om de objecten, waarbij zich samen met stof de kenmerkende staart vormt.

Het object in kwestie lijkt vrij groot te zijn en heeft wellicht een doorsnede van 10km. De komeet bevindt zich nu waarschijnlijk op 2,7au van de zon, wat betekent een afstand tot de zon van 2,7 x de afstand tussen de aarde en de zon. Als er geen onverwachte desintegratie optreedt, kan het object volgens het Minor Planet Center voor minstens een jaar zichtbaar zijn. Astronomiesoftwareontwikkelaar Bill Gray, die nauw betrokken was bij de ontdekking, zegt tegen Forbes dat de komeet voor de duur van zes maanden in ons zonnestelsel zal vertoeven. Hij wijst er wel op dat nog niet duidelijk is hoe helder de komeet zal zijn.

C/2019 Q4 (Borisov) is mede door het lange bezoek aan ons zonnestelsel en het moment van ontdekken een stuk geschikter om te bestuderen dan de eerste interstellaire bezoeker, Oumuamua, die in oktober 2017 werd ontdekt. Omdat deze komeet toen al de zon, Mercurius en Venus achter zich had gelaten en een hoge snelheid ontwikkelde, was deze slechts kort te volgen en was het object mede door zijn inactiviteit nauwelijks te bestuderen. Naar verwachting bereikt de door Borisov ontdekte komeet pas op 10 december zijn dichtste punt bij de zon. Oumuamua werd pas ontdekt toen dat punt al ruimschoots voorbij was.