Word of Warcraft Classic-servers zijn doelwit van ddos-aanval

Blizzard heeft afgelopen weekend te maken gehad met omvangrijke ddos-aanvallen op servers voor onder andere World of Warcraft Classic. De aanvallen veroorzaakten verbindingsproblemen voor spelers van meerdere games.

De ddos-aanvallen begonnen zaterdag wat toen leidde tot downtime voor Amerikaanse spelers. De aanval werd opgeëist via Twitter door een, inmiddels opgeschort, account met de naam UKDrillas. In dat bericht werd gesproken van een aanval specifiek op Amerikaanse pvp-WoW-servers maar ook andere games zoals Overwatch werden getroffen. Niet bekend is of de personen achter dat account ook daadwerkelijk verantwoordelijk waren voor de aanvallen.

Ook zondag en maandagnacht duurden de aanvallen voort. Blizzard meldde zondag dat een deel van zijn spelers hinder ondervond van de verbindingsproblemen maar later liet het bedrijf weten dat alle World of Warcraft Realms op Rattlegore na weer online waren. Maandagochtend verklaarde Blizzard dat de aanvallen voortduurden en dat het bedrijf deze blijft monitoren. Details over de aanvallen maakte Bizzard nog niet bekend.

Op het forum van World of Warcraft Classic klagen veel gebruikers erover dat Blizzard niet in staat is de ddos-aanvallen af te slaan. In het verleden zijn veel gamediensten slachtoffer geweest van ddos-aanvallen, die goedkoop zijn uit te voeren maar lastig zijn af te wenden.