Toespraak premier India lijkt te wijzen op neerstorten maanlander

De Indiase premier Modi heeft in een toespraak het grondpersoneel achter de Chandrayaan-2-maanmissie geprezen om hun werkzaamheden. Het contact met de lander van de sonde is bij de afdaling naar de maan verloren en het ziet er sterk naar uit dat de lander neergestort is.

Modi stelt in de toespraak dat "we erg dichtbij kwamen, maar we moeten in de komende tijd nog meer stappen zetten" en "dat het beste nog moet komen". De zeven-minuten-durende toespraak aan de bemanning van de controlekamer klinkt erg alsof er een hart onder de riem gestoken wordt, hoewel de premier niets loslaat over het lot van de lander.

Mission control verloor vrijdagavond laat contact met de Vikram-lander toen deze bezig was met zijn afdaling. Op het moment van het laatste contact was de lander op 2,1 kilometer hoogte boven de maan. De Indian Space Research Organisation doet nog geen verdere uitspraken over wat er is gebeurd en houdt het op Twitter vooralsnog op "de data wordt geanalyseerd". De lander werd op 2 september losgekoppeld en de lancering van de missie was eind juli.

De orbiter van de Chandrayaan-2-missie, heeft echter nog een missie naast het loslaten van de lander. De sonde heeft een levensduur van een jaar, en gaat in die tijd foto's maken van het maanoppervlak en metingen doen om te zoeken naar tekenen van waterijs. De VS, de voormalige Sovjet-Unie en China zijn de landen die tot op heden een succesvolle zachte landing op de maan hebben uitgevoerd. India wil naast een maanlanding uiteindelijk ook zelf astronauten lanceren en een eigen ruimtestation bouwen.

Het beginmoment van het Engelstalige gedeelte van de toespraak