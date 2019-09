F(x)tec brengt Android-smartphone met fysiek toetsenbord volgende maand uit

De Britse start-up F(x)tec brengt zijn Pro1-smartphone volgende maand uit. Het is een Android-telefoon met uitschuifbaar fysiek toetsenbord. Het bedrijf begint deze maand met het uitleveren van de pre-orders.

De telefoon heeft behalve een fysiek toetsenbord een ontgrendelde bootloader om standaard andere firmware op de telefoon te kunnen zetten, zoals het alternatieve besturingssysteem Sailifsh, zegt het bedrijf. Gebruikers kunnen op sommige telefoons de bootloader zelf ontgrendelen en op andere niet, maar weinig telefoons komen uit de doos met een ontgrendelde bootloader.

Het toetsenbord heeft vijf rijen en in totaal 66 toetsen met tactiele feedback. Het scherm staat opengeklapt onder een hoek van 155 graden. Dat scherm is een oledpaneel van 13,6x6,8cm, goed voor een oppervlak van 93 vierkante centimeter en een diagonaal van 6" bij een verhouding van 18:9. De soc is een Qualcomm Snapdragon 835, een soc die ook in de OnePlus 5- en Google Pixel 2-telefoons zit. Daar heeft het bedrijf 6GB lpddr4-geheugen bijgedaan met 128GB aan opslag.

F(x)tec brengt de telefoon volgende maand uit, maar mensen die een pre-order hebben geplaatst kunnen hem deze maand al tegemoet zien. Het Londense bedrijf vraagt 650 euro voor de telefoon. Tweakers publiceert binnenkort een preview van de smartphone met fysiek toetsenbord.