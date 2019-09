VESA scherpt DisplayHDR-standaard aan en komt met label voor 1400cd/m²-monitoren

De VESA scherpt haar DisplayHDR-standaard aan waarmee zij monitoren beoordeelt op hun hdr-capaciteit. Daarnaast voegt de organisatie een hoogste categorie toe voor schermen die 1400cd/m² of meer halen: DisplayHDR 1400.

De Video Electronics Standards Association zegt dat de nieuwe DisplayHDR-versie 1.1 strengere prestatie-eisen bevat, onder andere op het vlak van helderheid en kleurruimte. Er komt ook een nieuwe testeis bij, zoals een specificatie op grond van actief dimmen, waarmee wordt ingespeeld op de capaciteiten van monitoren met een fald -backlight. Daarmee wil de organisatie naar eigen zeggen inspelen op de ontwikkelingen in de hdr-technologie. Ook komt er onder meer een displayport-certificatiespecificatie. Fabrikanten kunnen vanaf nu hun monitoren conform de nieuwe specificatie laten toetsen; tot uiterlijk mei volgend jaar zal de VESA ook nog monitoren testen conform de originele 1.0-specificatie.

Daarnaast voegt de VESA een nieuw label binnen de DisplayHDR-standaard toe, te weten DisplayHDR 1400. De organisatie introduceert dit label voor professionele contentmakers. Vereist zijn een piekhelderheid van 1400cd/m² en lage zwartwaardes, van 0,2cd/m² tegenover 0,5cd/m² voor HDR1000. Ook is de kleurruimte-eis opgehoogd naar een weergave van ten minste 95 procent van de dci-p3-d65-kleurruimte. Verder moeten DisplayHDR 1400-monitoren minstens 900cd/m² aan helderheid voor de duur van dertig minuten kunnen aanhouden.

De VESA wijst erop dat de Asus ProArt Display PA32UCG een piekhelderheid van 1600cd/m² haalt, gecombineerd met een helderheid van 1000cd/m² over het hele scherm. De organisatie meldt niet waarom zij geen DisplayHDR 1600-label heeft geïntroduceerd, al noemt de VESA de 1600cd/m²-piekhelderheid wel 'zeldzaam'.

DisplayHDR 1400 komt nu boven de DisplayHDR 1000 te staan. Dat was tot nu toe de hoogste categorisering en voorbehouden aan de beste hdr-monitoren. Die moeten in ieder geval een piekhelderheid van 1000cd/m² hebben, waarbij conform de vorige specificatie nog nadere, enigszins beperkte eisen werden gesteld. Denk daarbij aan een 10bit-scherm dat verschillende zones lokaal kan laten dimmen en het weergeven van 99 procent van rec. 709- of 90 procent van dci-p3-kleurruimte.

De standaardisatieorganisatie is al langer bezig met het inspelen op de ontwikkelingen in de markt, waarbij ze ook rekening lijkt te houden met de wensen van de fabrikanten. Oorspronkelijk waren er namelijk slechts drie categorieën: DisplayHDR 400, 600 en 1000. Dat werd door de introductie van oled- en microledmonitoren begin dit jaar uitgebreid met een DisplayHDR True Black-specificatie om rekening te houden met deze niet-lcd-monitoren en hun zeer lage zwartwaarden. Om daarop in te spelen, werden DisplayHDR 500 True Black en DisplayHDR 400 True Black toegevoegd, evenals het reguliere DisplayHDR 500.