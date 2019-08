GitHub-pagina LineageOS-builds voor Xiaomi is onbereikbaar na copyrightclaim

De GitHub-pagina waarop LineageOS-builds staan voor Xiaomi-smartphones is momenteel niet beschikbaar. De pagina is op slot gezet nadat de Chinese fabrikant van de SenseTime-software voor gezichtsontgrendeling een copyrightclaim indiende bij het platform.

De LineageOS-builds voor Xiaomi-smartphones bevatten de SenseTime Mobile Face Unlock-sdk en die is niet opensource, zegt de maker. Middels een dmca -takedownverzoek heeft Beijing SenseTime Technology Development de GitHub-pagina waarop de Xiaomi-builds staan laten blokkeren.

LinageOS zegt in een tweet dat de pagina niet beschikbaar is door een probleem met GitHub. De maker van het alternatieve besturingssysteem zegt niets over de copyrightclaim en stelt dat de pagina weer online zal staan als het probleem is opgelost.

GitHub houdt een pagina bij met dmca-verzoeken en daarop is het takedownverzoek van SenseTime te zien. Vermoedelijk kan LineageOS de builds voor Xiaomi-smartphones weer verder ontwikkelen als het de software voor gezichtsontgrendeling van de Chinese fabrikant uit de custom roms haalt. De builds voor Xiaomi-smartphones zijn nog wel te downloaden via de LineageOS-website.