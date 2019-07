Alienware-mede-oprichter gaat bij AMD werken aan game-oplossingen

Frank Azor, een van de oprichters van Alienware, is in dienst getreden bij AMD. Enkele weken geleden werd bekend dat hij vertrok bij Dell en inmiddels is duidelijk geworden dat hij bij AMD aan de slag gaat als Chief Architect of Gaming Solutions.

Lisa Su, de topvrouw van AMD, feliciteert Frank Azor op Twitter met zijn nieuwe baan. Azor zegt dat deze overgang een grote kans is om de game-industrie te laten groeien. Hij valt onder Sandeep Chennakeshu, het hoofd van AMD's Computing & Graphics-divisie, schrijft analist Patrick Moorhead op Forbes.

Chennakeshu is verantwoordelijk voor het aansturen van de AMD-bedrijfsonderdelen die werken aan processors en videokaarten voor pc's, en het bedrijfsonderdeel Semi-Custom, dat onder andere de chips maakt voor de huidige Xbox- en PlayStation-consoles. Azors bezigheden zullen zich waarschijnlijk dan ook op deze onderwerpen concentreren. Chennakeshu trad overigens pas begin dit jaar in dienst bij AMD, nadat in augustus vorig jaar Jim Anderson het bedrijf verliet.

Azor heeft een uitgebreide ervaring in de industrie, als mede-oprichter van en technicus bij het in 1996 opgerichte computerhardwarebedrijf Alienware. In 2003 was hij verantwoordelijk voor het oprichten van de Alienware Product Group, waarmee hij aan de basis stond van krachtige, op gamers gerichte desktops en laptops. In 2006 werd Alienware overgenomen door Dell, waar Azor topman van de XPS- en Alienware-afdelingen was. In oktober vorig jaar liet Azor aan Moorhead weten dat de gaming-afdeling van Dell zo'n 3 miljard dollar waard is en daarmee veel groter is dan concurrenten. Azor werkte in totaal 21 jaar bij Alienware en Dell.