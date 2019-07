'Nieuwe MacBook Air heeft een ssd met 35 procent lagere leessnelheden'

De vernieuwde MacBook Air waarvan Apple onlangs de prijs met 100 euro verlaagde, heeft volgens een Franse website een ssd met lagere leessnelheden ten opzichte van de ssd uit de MacBook Air uit 2018. Het zou om een verlaging van 35 procent gaan.

De website Consomac stelt dat er weinig verschil zit tussen de vorige week geïntroduceerde MacBook Air en de vorige versie uit 2018, op in ieder geval een punt na: de ssd. Met de Blackmagic Disk Speed Test stelt de website vast dat de nieuwe laptop met 256GB opslag in staat is om schrijfsnelheden van 1GB/s te halen en leessnelheden van 1,3GB/s. Het vorige model haalde respectievelijk 920MB/s en 2GB/s. Dat betekent een kleine verbetering op het vlak van de schrijfsnelheid, maar de leessnelheid is een stuk lager. Consomac speculeert dat de de prijsdaling van de vernieuwde MacBook Air wellicht is toe te schrijven aan het integreren van een goedkopere ssd in de laptop en dat dit voor de meeste kopers weinig zal uitmaken.

Een week geleden introduceerde Apple de vernieuwde MacBook Air en gaf deze een honderd euro lagere vanafprijs dan de versie van vorig jaar. Het goedkoopste nieuwe model kost 1249 euro en beschikt over een ssd met een opslagruimte van 128GB; deze heeft leessnelheden van 500MB/s en schrijfsnelheden van 1,3GB/s, wat overeen zou komen met de versie van 2018. De versie met een 256GB-ssd kost 1499 euro en verschilt los van de ssd niet van de 128GB-versie. Beide modellen hebben True Tone voor de automatische aanpassing van de kleurtemperatuur van het scherm en krijgen dezelfde cpu: een Intel i5-dual core van de achtste generatie met een kloksnelheid van 1,6GHz en een boost tot 3,6GHz.