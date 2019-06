Animal Crossing New Horizons is uitgesteld naar 20 maart 2020

Animal Crossing New Horizons is door Nintendo uitgesteld tot 20 maart 2020. Dat kondigde Nintendo tijdens zijn Direct-stream aan. Het Nintendo Switch-spel zou eigenlijk dit jaar nog aankomen. Het bedrijf liet dinsdag wel nog nieuwe beelden van het spel zien.

Waarom het nieuwste deel van Animal Crossing is uitgesteld naar volgend jaar maart liet Nintendo niet weten. Tijdens de stream zei Nintendo alleen dat het spel is uitgesteld zodat het 'zo goed mogelijk' kan worden.

In Animal Crossing New Horizons gaan spelers naar een onbewoond eiland, waar ze voor onderdak aan het begin alleen een tentje hebben. De game voegt onder andere een crafting-systeem toe, wat spelers de mogelijkheid geeft om meubels te bouwen. Verder kan de speler, net als in de vorige delen, gebruik maken van verschillende gereedschappen om onder andere bomen te kappen, vissen te vangen en de gewassen water te geven. Ook in dit deel ontsnapt de speler niet aan de schuldeiser Tom Nook, die de speler om de zoveel tijd komt vragen om zijn schuld in te lossen.

Nintendo maakte vorig jaar tijdens zijn Direct-stream in september al de aankondiging dat er een nieuwe Animal Crossing-game zou komen. Het laatste spel in de hoofdserie, Animal Crossing: New Leaf, kwam op 14 juni 2013 uit voor de Nintendo 3DS.