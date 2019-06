Xiaomi's camera achter smartphonescherm gebruikt display als lens

Xiaomi's camera achter het scherm van een smartphone gebruikt het display als lens voor de camera. Dat heeft de smartphonemaker uitgelegd in een toelichting op de demonstratie van eerder deze week. Het gaat bovendien om een scherm dat voor een klein gedeelte transparant is.

Xiaomi maakt gebruik van een grotere camerasensor dan gebruikelijk om meer licht binnen te krijgen bij de frontcamera, meldt topman Wang Xiang van Xiaomi. Door het gedeelte van het scherm voor de camera transparant te maken, kan het dienen als lens als gebruikers de camera gebruiken. Als de camera niet in gebruik is, functioneert het als regulier display.

De techniek lijkt wel wat op die van de optische vingerafdrukscanner achter het scherm. Ook daarbij maken smartphonemakers gebruik van een deels transparant gedeelte van het scherm waar een camera achter zit. In het geval van de vingerafdrukscanner is dat voor het waarnemen van de vingerafdruk van een gebruiker, niet om een foto te maken. Bij huidige smartphones is de scanner niet te zien achter het scherm.

Het gaat volgens de slides om een 20-megapixelcamera, maar andere details zijn niet bekend. Ook is onduidelijk of Xiaomi de techniek gaat toepassen in een aankomende smartphone. Behalve Xiaomi toonde ook Oppo de techniek deze week. De demonstraties waren onderwerp van gesprek in de aflevering van de Tweakers Podcast van deze week.