Nintendo trekt ex-Gearbox en oud-uitvoerend producent Disney Infinity aan

De Amerikaanse divisie van Nintendo heeft John Vignocchi aangetrokken om het team te versterken dat verantwoordelijk is voor de relaties met ontwikkelaars en uitgevers. Vignocchi werkte eerder bij Gearbox en was uitvoerend producent voor Disney Infinity.

John Vignocchi maakte het nieuws vrijdag zelf bekend via zijn Twitter-account, nadat hij enkele dagen geleden was opgestapt bij Gearbox. Bij dat bedrijf, onder meer verantwoordelijk voor de Borderlands-games, was hij pas zeven maanden in dienst.

Tussen 2013 en 2016 was John Vignocchi werkzaam als uitvoerend producent voor Disney Infinity, de franchise rond een actie-avontuurspel met verzamelfiguurtjes waar Disney Interactive inmiddels mee gestopt is. Tussen 2012 en en 2016 was Vignocchi ook vice-president productie bij Disney Interactive. Bij Nintendo of America komt Vignocchi te werken onder vice-president Doug Bowser.