Telenet integreert Whop en Whoppa in Wigo en komt met onbeperkte mobiele data

Telenet gaat zijn alles-in-eenabonnementen, Whop en Whoppa, samenvoegen met de Wigo-alles-in-eenabonnementen. De 50GB mobiele data van de duurste Wigo-bundel wordt nu onbeperkt en bij de andere bundels verdubbelt de data. Er komen er ook Wigo-abonnementen zonder mobiel.

Deze aanpassing in de abonnementen betekent dat de abonnementen met internet, tv, en vaste telefonie en de abonnementen met internet, tv, vaste en mobiele telefonie onder dezelfde Wigo-naam gaan vallen. Die prijzen van de bestaande Wigo-bundels blijven grotendeels gelijk, al zijn er wel veranderingen in de hoeveelheid mobiele data komen er enkele nieuwe bundels bij.

Zo zijn er nieuwe Wigo S-bundels waarbij maandelijks een datalimiet van 200GB voor internet geldt en waarbij de kleinste mobiele data-abonnementen zitten. Voor 83 euro per maand krijgen klanten naast internet, tv en vast bellen 3GB voor maximaal twee simkaarten. Voor 93 euro per maand wordt dat 6GB voor twee simkaarten. Dat zijn lagere prijzen dan wat voorheen mogelijk was; het goedkoopste Wigo 2GB-abonnement was sinds juli vorig jaar 95 euro per maand.

Verder zijn er wijzigingen aangebracht bij de hoeveelheid mobiele data die klanten bij Wigo krijgen. In de oude situatie zat er bij de verschillende Wigo-bundels 2, 3, 10, 20, of 50GB aan mobiele data. Dat wordt nu 9, 15, 25 en 40GB. De versie met 50GB aan mobiele data verdwijnt; voor dezelfde prijs van 200 euro per maand krijgen klanten in plaats daarvan nu onbeperkte mobiele data. Ten opzichte van de oude situatie krijgen klanten met Wigo nu veelal minstens een verdubbeling van de hoeveelheid mobiele data.

Whop en Whoppa zijn in feite omgedoopt tot Wigo Home en Wigo Home S. Daarbij verandert er niet veel, behalve kleine wijzigingen van de prijs. Whoppa kostte sinds 23 juli 81,18 euro; dat wordt onder de Wigo Home-noemer 83 euro per maand. Bij Wigo Home S is dat 70,52; dat is dezelfde prijs die voorheen voor Whop gold.