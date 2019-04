EU-burgers kunnen nu ook buiten de EU .eu-domein registreren

EU-burgers kunnen vanaf donderdag ook als zij buiten de Europese Unie verblijven een .eu-domein registreren. Voorheen was eigendom van een .eu-domein gekoppeld aan inwoners van EU- of EER-landen.

Volgens de Europese Commissie bieden de nieuwe regels 'meer flexibiliteit' voor het .eu-domein. De nieuwe verordening moet 'de sector' helpen zich aan te passen aan de snelle veranderingen op de markt, aldus de Commissie. Tijdens de aankondiging van de regels meldde de Commissie dat burgers zo met hun 'Europees Internet-identiteit kunnen verbinden, ongeacht waar ze zijn in de wereld'.

Met de regels wordt daarnaast een adviesraad opgericht die de Commissie moet ondersteunen met het beheren van het .eu-domein. In deze raad zitten vertegenwoordigers van de 'privésector, de technische gemeenschap, EU-lidstaten, het maatschappelijk middenveld en academici'. De Commissie krijgt ook meer toezicht op domeinregister EURid.

Hoewel het niet door de Commissie wordt genoemd, is het mogelijk dat de Britse uittreding van de Europese Unie van invloed is geweest op de wijziging van de regels. In het voorbeeld van een Nederlander die in het Verenigd Koninkrijk werkt en een eigen .eu-website heeft, zou deze Europeaan na de Brexit met de oude regels geen recht meer hebben op het .eu-domein.

Voorheen was het recht om een .eu-site te hebben namelijk verbonden aan verblijf in een land in de Europese Unie of Europese Economische Ruimte. Wanneer het Verenigd Koninkrijk zonder afspraken uit de Europese Unie zou gaan, zouden bijvoorbeeld Nederlanders woonachtig in het Verenigd Koninkrijk geen recht meer hebben op een .eu-website. Met de wijziging in de regels kan dat wel.

EURid maakte afgelopen maand bekend geen nieuwe registraties aan te nemen van mensen en bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en Gibraltar. Deze informatie is nog niet aangepast naar aanleiding van de wijziging in de regels. Volgens de laatste kwartaalcijfers van het EURid hadden ruim 240.000 mensen uit het Verenigd Koninkrijk een .eu-website. In totaal waren er 3.684.750 geregistreerde .eu-domeinen.