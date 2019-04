KPN brengt dienst uit om versleuteld bestanden te versturen

KPN heeft een bestandsoverdrachtsdienst uitgebracht die gericht is op beveiliging. Met de dienst genaamd Secure File Transfer kunnen gebruikers bestanden uitwisselen met eind-tot-eind-versleuteling. Het is een dienst die wat de werking betreft vergelijkbaar is met WeTransfer.

Secure File Transfer is een dienst om bestanden op een veilige manier te verzenden. Gebruikers kunnen meerdere bestanden tegelijk versturen, met een maximum van vier gigabyte. KPN richt zich met de dienst vooral op anonimiteit. De dienst maakt gebruik van eind-tot-eind-versleuteling, waarbij bestanden met sha-256 worden gehashed. Ook kunnen downloads met een wachtwoord worden beveiligd.

Na het uploaden krijgen gebruikers een url die zij kunnen delen met anderen. Dat kan echter ook met een qr-code. KPN raadt aan de url of qr-code niet via email te versturen, maar via een privacyvriendelijke communicatiemethode zoals Wire of Signal.

Het bedrijf heeft een whitepaper gepubliceerd waarin technische details staan over de methode van versleuteling en de afwegingen die bij het ontwerpen zijn gemaakt.