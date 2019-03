Canon introduceert twee Zoemini direct-klaar-camera's

Canon heeft twee direct-klaar-camera’s aangekondigd waarmee het bedrijf de strijd wil aangaan met de Instax-toestellen van Fujifilm. De camera’s komen in Europa onder de naam Zoemini op de markt en maken, net als Canons mobiele Zoemini-printer, gebruik van Zink Zero Ink-technologie.

Zowel de Zoemini S als de wat geavanceerdere Zoemini C bieden ruimte aan tien velletjes Zink-film van 5x7,6cm. De gebruiker kan de foto’s niet alleen rechtstreeks via de camera afdrukken, maar ook exporteren naar de bijbehorende smartphone-app. Beide toestellen komen met een optische viewfinder en een usb-kabel om de accu op te laden, zo meldt fabrikant Canon.

De Zoemini S, het uitgebreidste model, is uitgerust met een sensor van 8 megapixel, een micro-sd-kaartsleuf en een kleine selfiespiegel, omringd door led’jes, om zelfportretten te maken. Het toestel komt in april op de markt in de kleuren wit, roségoud en mat zwart. De adviesprijs van de direct-klaar-camera is 160 euro, tien zelfklevende velletjes Zink-film inbegrepen.

De iets goedkopere Zoemini C heeft een sensor van 5 megapixel aan boord en komt eveneens met een micro-sd-kaartsleuf en een selfiespiegel. Dit model moet het evenwel stellen zonder de ring van led-lampjes. De prijs bedraagt 119 euro en ook dit toestel verschijnt in april op de markt, in de kleuren roze, geel, groen en blauw.

De vraag is of Canon nog potten kan breken met zijn nieuwe direct-klaar-camera’s. De voorsprong van Fujifilm is aanzienlijk in dit segment, en bovendien staat de hele markt van de compactcamera’s al enkele jaren zwaar onder druk door de opmars van hele goede smartphonecamera’s. The Verge merkt bovendien op dat de kwaliteit van Zink Zero Ink-prints beduidend lager ligt, zowel wat kleur als resolutie betreft, dan de technologie die concurrent Fujifilm voor zijn Instax-camera’s gebruikt.