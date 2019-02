Pokémon TCG Card Dex is uit in Zweden voorafgaand aan wereldwijde release

The Pokémon Company International heeft Pokémon TCG Card Dex uitgebracht. De mobiele app is momenteel alleen nog beschikbaar in Zweden, maar zal binnenkort wereldwijd worden uitgebracht.

Pokémon Trading Card Game Card Dex, zoals het spel voluit heet, is een gratis app waarmee liefhebbers hun kaartenverzameling van de serie Pokémon TCG: Sun & Moon kunnen bijhouden. De app omvat alle uitbreidingen en promokaarten die momenteel beschikbaar zijn. Om de kaarten snel terug te vinden kan er onder meer gefilterd worden op kaarttype en zeldzaamheid, Pokémon-type, Energy-type en Hit Points.

Via de smartphonecamera kunnen fans hun kaarten digitaal scannen en achteraf offline raadplegen. Volgens de ontwikkelaar herkent de app ook beschadigde kaarten en worden kaarten in een andere taal automatisch vertaald. De app ondersteunt op dit moment Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Duits en Portugees.



In Zweden kan Pokémon TCG Card Dex gratis gedownload worden in de App Store en via Google Play. De rest van de wereld volgt binnenkort, maar een exacte verschijningsdatum voor Nederland en België geeft de ontwikkelaar niet. Wie daar niet op wil wachten, kan een Zweeds account aanmaken in de App Store of de Google Play Store om de tuin leiden via een vpn.