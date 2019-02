Sony introduceert vier 4k-tv-series met hdr

Sony heeft zijn line-up van lcd-tv's voor 2019 aangekondigd. Het gaat om vier series van 4k-tv's met hdr, met verschillende schermafmetingen. Drie van de nieuwe series draaien op het Android TV-besturingssysteem.

De vier nieuwe series zijn de XG83, XG81, XG80 en XG70. Het gaat in alle gevallen om 4k-tv's met hdr, waarbij het gaat om ondersteuning voor hdr10 en hlg. Ook bevatten ze Sony's 4K X-Reality Pro-technieken voor het opschalen van beelden naar 4k-resolutie. Deze technieken moeten onder andere zorgen voor ruisonderdrukking.

De XG83 is de serie met de meest uitgebreide functies, terwijl deze opvallend genoeg alleen uit 43"- en 49"-tv's bestaat. De tv's in deze serie bevatten een X1-processor die 'objectgebaseerde' hdr-remasters mogelijk maakt. Volgens Sony worden 'de kleuren in de individuele voorwerpen op het scherm geanalyseerd en wordt het contrast daarop aangepast'. Daarnaast heeft de XG83 in tegenstelling tot de andere tv's een aluminium behuizing. De andere modellen hebben een behuizing die de indruk van geborsteld aluminium geeft.

De modellen in de XG83-, XG81- en XG80-series draaien het Android TV-besturingssysteem en bieden ondersteuning voor spraakinvoer via Google Assistant via de afstandsbediening. De XG70 draait niet op Android TV, maar heeft wel een ingebouwde internetbrowser en Netflix- en YouTube-apps.

De prijzen maakt Sony nog niet bekend.