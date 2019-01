'Vijftien partijen hebben interesse in overname 1DayFly.com na faillisement'

Aanbiedingenwebsite 1DayFly.com is failliet, nadat het eerder uitstel van betaling kreeg. Volgens curator Martijn Vermeeren hebben er vijftien partijen interesse in een overname. Het faillissement zou mogelijk veroorzaakt zijn door een eerdere overname.

De curator noemt het aantal geïnteresseerden tegenover RTL Z. Het zou gaan om concurrerende kortingsites en leveranciers, maar ook grote partijen zoals uitgevers. Ook bevestigt de curator dat donderdagmiddag de surseance is omgezet in een faillissement.

Volgens de curator lijkt het erop dat een mislukte overname een rol speelt bij het faillissement. Een bedrijf dat 1DayFly.com heeft overgenomen, zou veel minder gepresteerd hebben dan verwacht. Hij stelt echter dat nader onderzoek nog moet volgen.

Een doorstart is volgens de curator waarschijnlijk. Geïnteresseerden moeten hun bieding uiterlijk vandaag inleveren. Er zijn zes biedingen binnen, maar de curator verwacht dat dit nog zal oplopen. Wanneer er meer bekend wordt over een doorstart of nieuwe eigenaar is nog niet duidelijk. De bieders en de failliete aanbiedingensite zullen eerst met elkaar in gesprek gaan.

Vorige week maakte 1DayFly.com bekend niet meer aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De website is opgericht in 2006, een jaar na de start van het vergelijkbare iBood. Om te groeien deed 1DayFly verschillende overnames van concurrenten, zo kocht het bedrijf iOffer, waat.nl, HotBrandz en het Duitse Guut.