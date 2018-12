Telenet koopt kabelnetwerk in Etterbeek van gemeente over

De Belgische provider Telenet heeft vanaf maandag het kabelnetwerk in de gemeente Etterbeek in eigendom. De kabelaar biedt sinds 1997 diensten aan over coax in de gemeente, maar huurde de infrastructuur van de gemeente.

Telenet verzorgde als huurder al het onderhoud van het kabelnetwerk, maar het bedrijf denkt na de overname meer controle te kunnen hebben over de ontwikkeling ervan. Het is nog onbekend hoe dat tot uiting zal komen in de komende jaren. Daarover zegt de kabelaar niets.

Het gemeentebestuur van Etterbeek, dat grenst aan onder meer de hoofdstad Brussel, stemde in oktober in met de verkoop van het kabelnetwerk aan de provider. De transactie is donderdag afgerond en vanaf maandag zal het eigendom van het netwerk overgaan op Telenet.

Voor klanten verandert er vooralsnog niets, zo zegt de provider. Telenet heeft meer kabelnetwerken in de omgeving in eigendom, waaronder in Ganshoren, Koekelberg, Jette, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem en Vorst.