Essent stopt in februari met gratis ondersteuning voor E-thermostaat

Essent meldt dat het vanaf 1 februari stopt met de ondersteuning van de E-thermostaat, omdat volgend jaar de samenwerking met leverancier ICY stopt. Gebruikers die het platform willen blijven gebruiken, moeten betalen. Bij te weinig animo gaat de stekker er helemaal uit.

Essent meldt dat de E-thermostaat vanaf 1 februari 2019 alleen nog handmatig is te bedienen en te programmeren. De bijbehorende app en de onlineportal worden dan in principe niet meer ondersteund, tenzij er nog voldoende animo blijkt te zijn. Essent bracht de slimme thermostaat, die met een smartphone of tablet is te bedienen en over een ingebouwde bewegingssensor beschikt, in 2011 uit.

In een mail die Essent aan gebruikers heeft gestuurd, staat dat ICY nu een besluit moet nemen over het wel of niet continueren van het E-thermostaat-platform en de mobiele app. Om het bedrijf te helpen die keuze te maken, vraagt Essent aan gebruikers of ze de webportal en de app willen blijven gebruiken. Als er genoeg belangstelling voor het platform blijkt te zijn, houdt ICY de dienst in de lucht. Een besluit daarover wordt op 1 februari genomen.

Essent vermeldt daarbij dat het gebruik van het platform door de 'hoge kosten' vanaf 1 februari niet meer kosteloos is. Gebruikers kunnen bij de webwinkel van Essent een jaarlicentie kopen die tot 1 februari 2020 loopt; die kost 1,95 euro per maand. Als de dienst door ICY wordt beindigd, krijgen klanten met een licentie hun geld terug. Als het platform voorlopig in de lucht blijft, zal de leverancier elk jaar opnieuw toetsen of er nog voldoende gebruikers zijn. Op dit moment worden alleen nog de noodzakelijke updates uitgevoerd.