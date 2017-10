Chatprogramma AIM stopt stopt na twintig jaar

AOL Instant Messenger, beter bekend onder de afkorting AIM, houdt ermee op. De chatdienst was vooral rond de eeuwwisseling populair, maar wordt inmiddels nog nauwelijks gebruikt. Ongeveer twintig jaar na de introductie wordt de dienst stopgezet.

Eigenaar AOL heeft een Tumblr-post online gezet waarin het bedrijf terugkijkt op twintig jaar AIM, en waarin het opmerkt de beslissing te hebben genomen om niet langer met het chatprogramma door te gaan. Die beslissing is volgens het bedrijf ingegeven door de veranderde manier waarop digitale communicatie tegenwoordig plaatsvindt. In de praktijk bedoelt AOL waarschijnlijk dat AIM nauwelijks meer werd gebruikt vanwege concurrentie door populaire diensten zoals het inmiddels al ter ziele gegane MSN Messenger, en later Facebook en Whatsapp.

Op 15 december wordt de stekker uit het chatprogramma getrokken. Dan is het iets meer dan twintig jaar geleden dat AIM voor het eerst het levenslicht zag. De chatdienst was aanvankelijk een onderdeel van de AOL Desktop, maar werd later ook als een standalone chatprogramma aangeboden, waarna het snel aan populariteit won. Na de opkomst van smartphones werden er nog apps uitgebracht voor verscheidene mobiele besturingssystemen, waaronder Android en iOS, maar dit mocht voor de populariteit niet baten.

In maart werd het voor softwaremakers onmogelijk gemaakt om toegang te krijgen tot de api's van AIM. Daarom werd toen al verwacht dat Oath, het moederbedrijf van AOL, een einde zou maken aan de dienstverlening.