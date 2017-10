Microsoft test brandstofcellen voor in-datacenter energieproductie

Microsoft experimenteert met de inzet van brandstofcellen om servers van elektriciteit te voorzien. Door datacenters direct op een gasleiding aan te sluiten, zou de keten voor energietoevoer sterk vereenvoudigd kunnen worden, verwacht het bedrijf.

Microsoft heeft in zijn thuisbasis Seattle een proefopstelling met twintig racks met daarop de brandstofcellen gebouwd onder de naam Advanced Energy Lab. De brandstofcellen zijn op gasleidingen aangesloten om de brandstof continu in elektrische energie om te kunnen zetten.

Het doel van de pilot is om te onderzoeken in hoeverre de voordelen, waaronder een hoog rendement, opweegt tegen de nadelen van de brandstofcellen, zoals de hoge prijs. Traditioneel zijn datacenters aangesloten op het elektriciteitsnetwerk maar bij het transport van de elektriciteit treedt veel verlies op. Door elektriciteit direct bij de servers te genereren, kan Microsoft de vele tussenstappen bij het transport van elektriciteit schrappen, waardoor minder verlies optreedt, de betrouwbaarheid toeneemt en de kosten kunnen dalen, zo is de gedachte.

Microsoft experimenteert al langer met het gebruik van brandstofcellen, waaronder met het gebruik van biogas voor de energievoorziening van servers. Datacenters nemen een steeds groter aandeel in het energieverbruik voor hun rekening. In de VS waren ze in 2000 nog verantwoordelijk voor een geschat 0,8 procent van het elektriciteitsverbruik, maar inmiddels is dat gestegen tot ongeveer 2 procent, citeert de Seatlle Times onderzoek van het Lawrence Berkeley National Laboratory van het Amerikaans ministerie van Energie.