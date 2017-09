Ziggo en Telenet brengen volgend jaar Connect-app uit voor beheer wifi

Ziggo en Telenet komen beide begin volgend jaar met de app Connect, waarmee gebruikers hun wifi-signaal in huis kunnen controleren en het wifi-toegangspunt kunnen beheren. De app is afkomstig van Liberty Global, het moederbedrijf van Telenet en eigenaar van de helft van VodafoneZiggo.

De app is al beschikbaar op Android en iOS voor klanten van UPC in Oostenrijk en Zwitserland, zegt Liberty Global. Met de app kunnen gebruikers onder meer kijken hoe het wifi-signaal binnen en buiten het huis is en daar actie op ondernemen. De app kan bovendien signaalversterkers die de kabelaars gaan aanbieden aan het netwerk toevoegen.

Bovendien zullen de internetaanbieders de app gebruiken om klanten automatisch verbinding te laten maken met openbare wifi-hotspots van andere klanten. Die kunnen hun smartphone daar nu ook al mee verbinden, maar de app moet authenticatie makkelijker maken. Bij Telenet kunnen gebruikers ook de mobiele bundel in de gaten houden.