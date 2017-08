'Elektronisch stemmen gaat tussen de 260 en 365 miljoen euro kosten'

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onderzoek laten uitvoeren naar de invoeringskosten van elektronisch stemmen met een stemmenteller en -printer. Deze komen uit tussen de 260 en 365 miljoen euro, exclusief bijkomende kosten.

In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft minister Plasterk de uitkomsten van het door Atos uitgevoerde onderzoek. Het was de opdracht dat het bedrijf marktpartijen zou benaderen die de nodige printers en tellers zouden kunnen leveren. De genoemde kosten zijn nodig om alle gemeenten te voorzien van gemiddeld 3 stemprinters en 1 stemmenteller. Het resulterende bedrag ligt hoger dan oorspronkelijk in 2013 berekend. Toen lag de schatting tussen de 150 en 250 miljoen euro.

Bij de nu genoemde bedragen gaat het volgens Plasterk alleen om investeringskosten. Bijkomende kosten kunnen daar nog bovenop komen door 'aanbesteding, de begeleiding en aansturing van de ontwikkeling van de stemprinter en stemmenteller, de acceptatietesten, de opbouw van deskundigheid, controleren dat gemeenten hetgeen is voorgeschreven ook daadwerkelijk uitvoeren, en evaluaties'. Ook zijn er kosten voor onderhoud en ondersteuning tijdens een verkiezing. Deze komen neer op 2 miljoen euro per verkiezing, maar hier vallen kosten als hercertificering, testen, opslag en transport buiten.

Het onderzoeksbureau meldt verder dat er maar slechts vier bedrijven op de zogenaamde marktuitvraag hebben gereageerd. Een aantal daarvan hebben hun eigen alternatieven voor een stemprinter of -teller voorgesteld, aldus Atos. Het bedrijf twijfelt er volgens Plasterk verder aan dat bepaalde specificaties door de marktpartijen gehaald kunnen worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de eis dat de broncode van de gebruikte software openbaar moet zijn.

In april 2016 bleek dat er weinig draagvlak is voor het invoeren van elektronisch stemmen onder beveiligingsdeskundigen. Die zeiden toen 'forse bedenkingen hebben bij de invoering van een stemprinter, vanwege het risico voor het doorbreken van het stemgeheim'. De Nederlandse gemeenten zien ook weinig in de stemprinter, aldus Plasterk. Die zijn voor een nieuwe manier van stemmen met een papieren stembiljet dat elektronisch verwerkt kan worden. Andere organisaties, zoals de ouderenbonden, waren positief omdat de apparaten juist drempels wegnemen voor hun belangengroepen.

Plasterk sluit af door te zeggen dat het invoeren van elektronisch stemmen grote gevolgen heeft en dat hierover daarom niet door een demissionair kabinet besloten kan worden. Het volgende kabinet moet daarom de haalbaarheid inschatten.