IBM introduceert volledig versleutelde z14-mainframe

IBM heeft een nieuwe mainframe aangekondigd in de Z-serie. De z14 moet volgens het bedrijf alle soorten gegevens voorzien van encryptie. IBM wil daarmee inspelen op de grote hoeveelheid datalekken in de afgelopen jaren.

IBM claimt dat de mainframe netwerkgegevens, externe apparaten en applicaties kan versleutelen. Daarvoor maakt het bedrijf gebruik van een 'encryptie-engine die alle gegevens van databases, applicaties en clouddiensten continu van volledige encryptie kan voorzien'. De mainframe moet bovendien in staat zijn om encryptiesleutels aan te maken en weer te verwijderen. Verder is het systeem door gebruik van speciale hardware in staat om een bepaalde sleutel in te trekken als er aanwijzingen zijn dat er onbevoegde toegang plaatsvindt.

Voor de aansturing van de z14 introduceert IBM daarnaast versleutelde api's. De mainframe draait op 5,2GHz, heeft maximaal 32TB aan geheugen, en ondersteunt twee miljoen Docker-containers en duizend NoSQL-databases. IBM zegt met de mainframe te willen inspelen op het groeiende aantal datalekken, waarbij vaak maar een deel van de gegevens versleuteld blijkt te zijn. Met de nieuwe mainframe zou het niet meer nodig zijn om te kiezen welke gegevens wel en niet versleuteld worden.