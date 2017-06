Door Joris Jansen, woensdag 7 juni 2017 20:03, 5 reacties • Feedback

Een invalide medewerker van Samsung Electronics in Zuid-Korea die in een rolstoel zit, is gearresteerd voor het stelen van in totaal 8.474 smartphones gedurende een periode van twee jaar. De Zuid-Koreaanse politie heeft dat woensdag bekendgemaakt.

De Zuid-Koreaanse website The Investor meldt dat de verdachte volgens de politie tussen december 2014 en november 2016 de smartphones heeft gestolen uit het hoofdkwartier van Samsung in de stad Suwon. Hou zou de telefoons hebben verkocht aan een tweedehandstelefoonverkoper en daarvoor omgerekend zo'n 633.000 euro hebben ontvangen. Dit bedrag zou de verdachte hebben gebruikt om een nog hogere gokschuld af te lossen.

De verdachte kwam in 2010 terecht bij Samsung. De Zuid-Koreaanse elektronicagigant bood toen banen aan aan mensen met een handicap. De gearresteerde invalide man werkte op een onderhoudsafdeling waar oude telefoons werden gebruikt door ontwikkelaars om upgrades te bestuderen en nieuwe features te testen. Deze telefoons waren niet voor de verkoop bestemd.

Alle medewerkers van Samsung moeten door een bodyscanner voordat ze het kantoor verlaten, maar dat gold niet voor de verdachte. Hij mocht met zijn elektrische rolstoel de beveiligingscheck passeren. Zodoende kon hij de telefoons ongemerkt stelen. Samsung deed in december 2016 aangifte bij de politie toen er een aantal van de oude telefoons opdoken in Vietnam.