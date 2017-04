Door Arnoud Wokke, donderdag 13 april 2017 10:38, 13 reacties • Feedback

Submitter: MrAndy9797

Microsoft heeft een evenement aangekondigd voor 2 mei, waarop het vermoedelijk nieuwe software en mogelijk nieuwe hardware laat zien. De hashtag die Microsoft gebruikt, wijst erop dat het evenement gericht zal zijn op producten voor het onderwijs.

Microsoft heeft een pagina online gezet met daarop een teaser met een getekend stadsgezicht. De hashtag #MicrosoftEDU wijst erop dat het evenement te maken heeft met onderwijs, maar de softwaremaker heeft niets bevestigd over wat hij zal presenteren op het evenement. In de week erna vindt Build plaats, Microsofts evenement voor ontwikkelaars.

Geruchten gaan dat het te maken heeft met Windows 10 Cloud, een beperkte versie van het besturingssysteem dat alleen in staat is om Windows Store-apps te installeren en traditionele win32-programma's niet ondersteunt. De software is vermoedelijk bedoeld voor goedkope laptops of tablets. Een vroege versie van Windows 10 Cloud verscheen onlangs online, maar Microsoft heeft het bestaan van de variant van het besturingssysteem niet bevestigd.

Twitteraar WalkingCat vond bovendien een verwijzing naar de term Cloudbook in de Windows Store. Een url met die term leidde naar een verzameling apps voor studenten. Cloudbook is een naam die Acer twee jaar terug is gaan gebruiken voor goedkope laptops met een volledige versie van Windows 10.