Reizigers die ooit in gebied zijn geweest dat in handen van Islamitische Staat is of was, moeten voor goedkeuring voor een visum voor de Verenigde Staten hun accounts op social media opgeven. De maatregel moet terroristische aanslagen voorkomen, denkt de overheid van de VS.

De Amerikaanse minister Rex Tillerson heeft in een diplomatiek document duidelijk gemaakt dat er een verplichting komt om reizigers die ooit in IS-gebied zijn geweest een check te geven op het gebied van social media, claimt persbureau Reuters op basis van die documenten. Het persbureau zegt inzage in die documenten te hebben gehad. Het is onbekend of Tillerson bedoelt dat visumaanvragers wachtwoorden moeten afgeven of alleen accountnamen hoeven te noemen.

Zo'n check vindt nu zelden plaats, omdat die intensief en tijdrovend is. De maatregel moet een concrete uitwerking vormen van de campagnebelofte van de Amerikaanse president Donald Trump om het lastiger te maken voor buitenlanders om de Verenigde Staten binnen te komen. Een andere maatregel is een inreisverbod uit landen met een overwegend islamitische bevolking, een maatregel waartegen techbedrijven ageerden, omdat medewerkers uit die landen niet meer naar het hoofdkantoor konden komen.