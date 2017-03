Door Olaf van Miltenburg, maandag 20 maart 2017 08:28, 2 reacties • Feedback

Qualcomm heeft zijn eerste instapplatform met 4g-ondersteuning voor smartphones aangekondigd, waarmee het bedrijf zich met name op opkomende markten richt. In het tweede kwartaal van dit jaar verschijnen de eerste smartphones op basis van het platform.

Qualcomms 205 Mobile Platform bestaat uit een dualcoreprocessor met lte cat 4-modem voor downloadsnelheden van theoretisch 150Mbit/s en uploadsnelheden van tot aan 50Mbit/s. De chipfabrikant heeft het platform in New Delhi aangekondigd en in landen als India moet het voor 4g-smartphones met lagere prijzen zorgen.

Het platform zorgt ook voor ondersteuning van bluetooth 4.1, fm-radio en dualsim-implementaties. Ook is het platform te combineren met 3-megapixelcamera's en schermresoluties van maximaal 480p. De soc van het platform is pin-compatible met de Snapdragon 210 en 212, waardoor smartphonefabrikanten hun modellen er makkelijk geschikt voor moet kunnen maken.

Vorige week maakte Qualcomm al bekend niet langer de Snapdragon-merknaam aan zijn instap-soc's te verbinden, maar 'Qualcomm Mobile' te gaan hanteren.