Door Arnoud Wokke, woensdag 15 maart 2017 18:02

De Belgische provider Telenet heeft aangekondigd dat het een aantal technieken zal toevoegen aan zijn netwerk en routers om sneller wifi-verkeer mogelijk maken. Zo moeten via 'band steering' apparaten bijvoorbeeld automatisch met het best geschikte netwerk verbinding maken.

Telenet heeft de technieken gegroepeerd onder de naam 'flow tech' en het zal de functies toevoegen aan het eigen netwerk en de software van routers. Naast 'band steering' voegt het 'airtime fairness' toe, een techniek waarbij tragere apparaten tijd op de verbinding moeten inleveren ten gunste van de snellere apparaten.

Ook zal Telenet eap implementeren om apparaten automatisch met netwerken buitenshuis verbinding te laten maken. Daarbij hebben privé-netwerken voorrang boven openbaar toegankelijke wifi-toegangspunten. Dat gebeurt in totaal in tien Europese landen.

De provider belooft op een later moment meer technieken toe te voegen aan 'flow tech' om apparaten naadloos en vlot op netwerken te laten functioneren. Welke dat zijn, laat de kabelaar vooralsnog in het midden. Ook wanneer de wijzigingen komen en welke routers geschikt zijn, is nog niet duidelijk.